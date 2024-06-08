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08 июня, 07:30

Происшествия

Новости мира: более 50 человек предстали перед судом в Конго по обвинению в госперевороте

Новости мира: более 50 человек предстали перед судом в Конго по обвинению в госперевороте

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Более 50 человек, среди которых трое граждан США и один гражданин Бельгии, предстали перед судом в Конго по обвинению в попытке государственного переворота. Судья заявил, что действия трех американцев могут повлечь за собой смертную казнь.

Число погибших в результате ударов Израиля по школе и лагерю для беженцев в секторе Газа превысило 40 человек, включая детей. Атака прогремела накануне, несколько ракет поразили образовательный центр ООН.

Вблизи города Уланчаб в китайском регионе Внутренняя Монголия пронеслось огромное торнадо. Эффектные кадры засняли водители проезжавших мимо авто. Закрученный поток воздуха поднялся на высоту нескольких километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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