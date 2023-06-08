Новости часа: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ выросло до 13

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими войсками выросло до 13 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Над Белгородом были сбиты 2 воздушные цели на подлёте к городу. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления Украины, заявил президент США Джо Байден

