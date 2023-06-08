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08 июня, 22:15

Происшествия

Площадь лесных пожаров в Канаде достигла 4 миллионов гектаров

Площадь лесных пожаров в Канаде достигла 4 миллионов гектаров

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Более 400 очагов возгорания находятся в Канаде, половину из них пожарным не удается взять под контроль. Огнем охвачены 4 миллиона гектаров.

Из нескольких районов эвакуировали более 26 тысяч человек. Дымом от пожаров заволокло сразу несколько штатов Америки. Смог есть в Вашингтоне, Нью-Йорке, других крупных городах.

Аэропорты США также начали работать с перебоями, людей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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