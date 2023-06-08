08 июня, 22:00Происшествия
В Хургаде ввели запрет на плавание и дайвинг в море после нападения акулы на россиянина
В египетской Хургаде с 9 по 10 июня запретили плавание и дайвинг в море после того, как из-за нападения акулы погиб россиянин.
Трагедия произошла недалеко от берега, рядом с пляжем. На кадрах от очевидцев видно, как акула утаскивает молодого человека под воду. Девушка, которая была рядом с ним, смогла выплыть.
Власти Египта создают оперативную группу для расследования произошедшего и туристов просят соблюдать правила отелей и спасателей, не нарушать запреты на купание.
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