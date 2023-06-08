В Хургаде ввели запрет на плавание и дайвинг в море после нападения акулы на россиянина

В египетской Хургаде с 9 по 10 июня запретили плавание и дайвинг в море после того, как из-за нападения акулы погиб россиянин.

Трагедия произошла недалеко от берега, рядом с пляжем. На кадрах от очевидцев видно, как акула утаскивает молодого человека под воду. Девушка, которая была рядом с ним, смогла выплыть.

Власти Египта создают оперативную группу для расследования произошедшего и туристов просят соблюдать правила отелей и спасателей, не нарушать запреты на купание.

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