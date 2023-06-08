Власти Египта ввели запрет на купание в море после нападения акулы на россиянина

На побережье Хургады ввели запрет на купание в море после нападения акулы на человека, сообщают власти Египта. Жертвой акулы стал 23-летний россиянин.

Все произошло недалеко от берега, рядом с пляжем. На кадрах от очевидцев видно, как акула утаскивает мужчину под воду. Девушка, которая была рядом, смогла спастись.

Позже местным рыбакам и спасателям удалось выловить акулу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

