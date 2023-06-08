Сотрудники ГИБДД нашли водителя автобуса, высадившего детей на трассе Калуга – Тула

Сотрудники ГИБДД смогли найти водителя автобуса, который высадил группу детей на обочину трассы в Калужской области. Его остановили на 41-м километре трассы М-2 "Крым".

Полицейские предположили, что водитель был нетрезв и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Его отстранили от управления автобусом и составили протокол.

Ранее экипаж ГИБДД во время патрулирования увидел на обочине большую группу детей, которыми оказались московские школьники. Они возвращались на автобусе с базы отдыха в Калужской области домой. По дороге у кого-то из сопровождающих произошел конфликт с водителем и тот высадил пассажиров, после чего уехал.

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