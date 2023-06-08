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Новости

Новости

08 июня, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на повороте на Байкальской улице

Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр

Водитель высадил школьников из автобуса на трассе Калуга – Тула

В Египте рыбаки и спасатели выловили акулу, которая могла напасть на россиянина

Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС

Очевидцы рассказали о нападении акулы на россиянина в Египте

Число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97

Нью-Йорк занял первое место в мире по степени загрязнения воздуха из-за смога

Россиянин погиб в результате нападения акулы в Красном море

В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на россиянина в Красном море. Очевидцы прислали кадры на которых видно, что местные рыбаки и спасатели выловили акулу. Отмечается, что мужчина погиб на глазах у десятка туристов. По словам одной из туристок, о произошедшем передали по всем пляжам, началась паника.

В середине июня в центральную часть РФ придет погода, которая позволит гражданам отдыхать на пляжах страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что пока что москвичам стоит ожидать еще одной волна похолодания.

Из-за лесных пожаров в Канаде город Нью-Йорк заволокло густым дымом. Отмечается, что леса в Канаде горят каждый год, но в этот раз очагов возгорания примерно в 10 раз больше, чем обычно. Из опасных районов пришлось эвакуировать более 26 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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