Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

В Египте на пляже курорта Хургада акула напала на россиянина в Красном море. Очевидцы прислали кадры на которых видно, что местные рыбаки и спасатели выловили акулу. Отмечается, что мужчина погиб на глазах у десятка туристов. По словам одной из туристок, о произошедшем передали по всем пляжам, началась паника.

В середине июня в центральную часть РФ придет погода, которая позволит гражданам отдыхать на пляжах страны, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что пока что москвичам стоит ожидать еще одной волна похолодания.

Из-за лесных пожаров в Канаде город Нью-Йорк заволокло густым дымом. Отмечается, что леса в Канаде горят каждый год, но в этот раз очагов возгорания примерно в 10 раз больше, чем обычно. Из опасных районов пришлось эвакуировать более 26 тысяч человек.

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