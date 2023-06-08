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Новости

08 июня, 19:30

Происшествия

Водитель высадил школьников из автобуса на трассе Калуга – Тула

Водитель высадил школьников из автобуса на трассе Калуга – Тула

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Дорожные инспекторы разбираются в истории, которая произошла на трассе Калуга – Тула в районе Дугны. Экипаж ГИБДД во время патрулирования увидели на обочине группу московских школьников. Оказалось, что школьники возвращались на автобусе с базы отдыха в Калужской области домой, и по дороге у кого-то из сопровождающих произошел конфликт с водителем. В итоге тот высадил пассажиров и уехал.

Полицейские вызвали другой автобус и начали расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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