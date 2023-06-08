Водитель высадил школьников из автобуса на трассе Калуга – Тула

Дорожные инспекторы разбираются в истории, которая произошла на трассе Калуга – Тула в районе Дугны. Экипаж ГИБДД во время патрулирования увидели на обочине группу московских школьников. Оказалось, что школьники возвращались на автобусе с базы отдыха в Калужской области домой, и по дороге у кого-то из сопровождающих произошел конфликт с водителем. В итоге тот высадил пассажиров и уехал.

Полицейские вызвали другой автобус и начали расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.