Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды у Новой Каховки упал на 2 метра от пика после разрушения Каховской ГЭС. Вода продолжает уходить.

По прогнозам специалистов, люди смогут вернуться в уцелевшие дома. При этом спасатели вывозят в другие российские регионы тех людей, кто остался без жилья после теракта на Каховской ГЭС.

Тем временем добровольцы спасают животных после разрушения дамбы. Подробнее о том, что происходит в зоне подтопления, – в эфире телеканала Москва 24.