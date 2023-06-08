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08 июня, 22:30

Происшествия

Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды у Новой Каховки упал на два метра от пика после разрушения Каховской ГЭС

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Уровень воды у Новой Каховки упал на 2 метра от пика после разрушения Каховской ГЭС. Вода продолжает уходить.

По прогнозам специалистов, люди смогут вернуться в уцелевшие дома. При этом спасатели вывозят в другие российские регионы тех людей, кто остался без жилья после теракта на Каховской ГЭС.

Тем временем добровольцы спасают животных после разрушения дамбы. Подробнее о том, что происходит в зоне подтопления, – в эфире телеканала Москва 24.

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