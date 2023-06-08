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Происшествия

Новости часа: три человека задержаны по делу о краже спиртосодержащей жидкости – МВД

Новости часа: три человека задержаны по делу о краже спиртосодержащей жидкости – МВД

Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Три человека задержаны по делу о краже спиртосодержащей жидкости, из которой потом сделали ядовитый сидр. Об этом сообщили в МВД.

Число госпитализированных жителей подтопленных территорий Херсонской области возросло до 60. О количестве пострадавших рассказали местные власти.

Более 60 тысяч человек посетили Южный речной вокзал за месяц после открытия. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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