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Общество

Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

МВД опубликовало первые результаты расследования по делу о массовом отравлении сидром

Смог от лесных пожаров накрыл Нью-Йорк

Новости часа: 2 человека погибли при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Оперативная группа МЧС РФ прибыла в подтопленные районы Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани

Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону СВО

Новости часа: Путин держит на контроле ситуацию после подрыва Каховской ГЭС

Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ядовитый сидр сделали из украденной со склада МВД в Самарской области жидкости. Замглавы регионального управления уволят, заявили в МВД.

Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 метра. Это данные МЧС.

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