16:00Общество
Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ядовитый сидр сделали из украденной со склада МВД в Самарской области жидкости. Замглавы регионального управления уволят, заявили в МВД.
Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 метра. Это данные МЧС.
Систему искусственного интеллекта планируют внедрить в Московскую электронную школу. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.