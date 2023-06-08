Новости часа: МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ядовитый сидр сделали из украденной со склада МВД в Самарской области жидкости. Замглавы регионального управления уволят, заявили в МВД.

Уровень воды в Новой Каховке снизился на 1,3 метра. Это данные МЧС.

Систему искусственного интеллекта планируют внедрить в Московскую электронную школу. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.