Новости часа: 2 человека погибли при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли, двое получили ранения при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани. Об этом заявили власти Херсонской области.

Купальный сезон в Москве начнется через 7–11 дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Скоростной электропоезд "Ласточка" отправился в первый рейс из Сочи в Гагру. Об этом сообщил перевозчик.