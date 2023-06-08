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Общество

Новости часа: 2 человека погибли при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Новости часа: 2 человека погибли при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Оперативная группа МЧС РФ прибыла в подтопленные районы Херсонской области

ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани

Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону СВО

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Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Деревянные конструкции загорелись при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте

Власти Херсонской области призвали пить только бутилированную воду в подтопленных районах

Десять тысяч литров нелегального "Мистера Сидра" нашли на складах в Астраханской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два человека погибли, двое получили ранения при обстреле пункта эвакуации жителей из Голой Пристани. Об этом заявили власти Херсонской области.

Купальный сезон в Москве начнется через 7–11 дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Скоростной электропоезд "Ласточка" отправился в первый рейс из Сочи в Гагру. Об этом сообщил перевозчик.

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