17:15Происшествия
ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани
Во время эвакуации населения из Голой Пристани ВСУ нанесли удар по мирным жителям. Два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в администрации Херсонской области. После обстрела жителей переместили в безопасное место.
Также стало известно, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсаций. Члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по одному миллиону рублей.
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