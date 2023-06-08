ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани

Во время эвакуации населения из Голой Пристани ВСУ нанесли удар по мирным жителям. Два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в администрации Херсонской области. После обстрела жителей переместили в безопасное место.

Также стало известно, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсаций. Члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по одному миллиону рублей.

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