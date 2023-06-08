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Происшествия

ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани

ВСУ нанесли удар по мирным жителям во время эвакуации населения из Голой Пристани

Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

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Новости часа: пять человек признаны погибшими в результате разрушения Каховской ГЭС

Во время эвакуации населения из Голой Пристани ВСУ нанесли удар по мирным жителям. Два человека погибли, еще двое получили ранения, сообщили в администрации Херсонской области. После обстрела жителей переместили в безопасное место.

Также стало известно, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсаций. Члены семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС получат по одному миллиону рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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