Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по одному миллиону рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсаций.

В Москве запустили комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики 7 заболеваний. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

Загрузка отелей Крыма в июле - августе может составить 100%. Таковы данные АТОР.