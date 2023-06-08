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Происшествия

Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Новости часа: семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по миллиону рублей

Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону СВО

Новости часа: Путин держит на контроле ситуацию после подрыва Каховской ГЭС

Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации жителей из Голой Пристани

Деревянные конструкции загорелись при обрезке газопровода на Ленинградском проспекте

Власти Херсонской области призвали пить только бутилированную воду в подтопленных районах

Десять тысяч литров нелегального "Мистера Сидра" нашли на складах в Астраханской области

Около 15 тыс сотрудников МВД стали участниками СВО – Колокольцев

Новости часа: пять человек признаны погибшими в результате разрушения Каховской ГЭС

"Актуальный репортаж": количество случаев с авиадебоширами выросло с 2021 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи погибших из-за прорыва на Каховской ГЭС получат по одному миллиону рублей. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона в кратчайшие сроки выработать порядок выплаты компенсаций.

В Москве запустили комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики 7 заболеваний. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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