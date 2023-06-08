Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Происшествия

Несколько взрывов прогремели в Луганске – СМИ

Несколько взрывов прогремели в Луганске – СМИ

Число пострадавших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 65

ВСУ обстреляли Донецк, выпустив две ракеты из РСЗО

Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе

Болельщики "Фиорентины" задержаны в Праге после нападения на фанатов "Вест Хэма"

Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР

Новости мира: вулкан Килауэа проснулся на Гавайях

Новости регионов: пожарные спасли 12 кавказских овчарок в Северной Осетии

Движение на федеральной трассе Екатеринбург - Курган ограничили из-за природного пожара

Площадь лесных пожаров на Алтае достигла 100 гектаров

Луганск вновь оказался под обстрелом. По сообщениям информагентств, город, предположительно, подвергся ракетному удару. Местные жители рассказывают о звуках пролета снарядов и клубах дыма в разных районах. Кроме того, начались перебои в работе мобильной связи.

По словам военных экспертов, по Луганску нанесен удар крылатыми дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако официальной информации от оперативных служб пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика