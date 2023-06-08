Несколько взрывов прогремели в Луганске – СМИ

Луганск вновь оказался под обстрелом. По сообщениям информагентств, город, предположительно, подвергся ракетному удару. Местные жители рассказывают о звуках пролета снарядов и клубах дыма в разных районах. Кроме того, начались перебои в работе мобильной связи.

По словам военных экспертов, по Луганску нанесен удар крылатыми дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако официальной информации от оперативных служб пока не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.