Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе

Жители Шебекина Белгородской области рассказали об обстановке в городе, который подвергается обстрелам со стороны артиллерии ВСУ. Несмотря на риск, не все люди уехали, так как не хотят оставлять свое хозяйство. В городе также остаются военные, работают спасатели.

Военкоры, которые побывали в центре и на окраинах Шебекина, увидели последствия прилетов со стороны украинских войск. На кадрах видны поврежденные обстрелами жилые дома, автомобили, а также магазин в центре города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.