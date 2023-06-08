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Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе

Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе

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Жители Шебекина Белгородской области рассказали об обстановке в городе, который подвергается обстрелам со стороны артиллерии ВСУ. Несмотря на риск, не все люди уехали, так как не хотят оставлять свое хозяйство. В городе также остаются военные, работают спасатели.

Военкоры, которые побывали в центре и на окраинах Шебекина, увидели последствия прилетов со стороны украинских войск. На кадрах видны поврежденные обстрелами жилые дома, автомобили, а также магазин в центре города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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