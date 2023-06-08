Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР

В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины под псевдонимом "Сорок первый". Как сообщили в Управлении ФСБ по республике, он должен был собирать информацию о российских силовиках, а также местах дислокации и передвижения войск.

Задержанный с 2018 года работал на украинскую разведку, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.