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Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР

Шпиона внешней разведки Украины задержали в ДНР

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В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины под псевдонимом "Сорок первый". Как сообщили в Управлении ФСБ по республике, он должен был собирать информацию о российских силовиках, а также местах дислокации и передвижения войск.

Задержанный с 2018 года работал на украинскую разведку, регулярно получал денежные вознаграждения и поддерживал связь с кураторами по специально отработанным каналам связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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