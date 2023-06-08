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Новости мира: вулкан Килауэа проснулся на Гавайях

Новости мира: вулкан Килауэа проснулся на Гавайях

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На Гавайях проснулся вулкан Килауэа. Это первое извержение с 2021 года. Пока что вулканическая обсерватория фиксирует активность только в одном из нескольких кратеров. Но там не исключают, что ситуация вскоре изменится. Для авиации уже установлен красный индекс опасности.

На жителей Гаити практически одновременно с землетрясением, которое там было 6 июня, обрушились мощные ливни. Жертвами уже стали более 50 человек, свыше 140 ранены. Из-за сильных осадков из берегов выходят реки, начались оползни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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