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Происшествия

Новости регионов: пожарные спасли 12 кавказских овчарок в Северной Осетии

Новости регионов: пожарные спасли 12 кавказских овчарок в Северной Осетии

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12 кавказских овчарок спасли пожарные в Северной Осетии. Сигнал о том, что горит питомник, поступил поздно вечером. Огонь распространился на территории в 20 квадратных метров, где стояли вольеры. Спасательная операция прошла успешно, никто из животных не пострадал.

Таможенники в аэропорту Грозного задержали подозрительную пассажирку с несколькими плитками якобы шоколада. Но после того, как обертки сняли, там обнаружили слитки золота весом в 250 граммов. Кроме того, в упаковке бумажных салфеток задержанная спрятала два бриллианта. Общая стоимость найденного – 3,5 миллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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