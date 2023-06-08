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Происшествия

Спасатели продолжили работу в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ

Спасатели продолжили работу в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ

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Российские спасатели продолжают работать в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ. Людей снимают с крыш, а того, кто уже не может ходить, выносят на руках.

Тем временем в западных СМИ военные эксперты рассуждают, как разрушение Каховской ГЭС может повлиять на планы Киева по контрнаступлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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