Спасатели продолжили работу в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ

Российские спасатели продолжают работать в подтопленных районах Херсонской области под обстрелами ВСУ. Людей снимают с крыш, а того, кто уже не может ходить, выносят на руках.

Тем временем в западных СМИ военные эксперты рассуждают, как разрушение Каховской ГЭС может повлиять на планы Киева по контрнаступлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.