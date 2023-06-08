В областном центре жители Шебекино начали получать гумпомощь

В областном центре жители Шебекино, вывезенные из города после начала обстрелов, получают гуманитарную помощь в пунктах выдачи. В Белгороде работает четыре таких пункта.

Так, людям выдают продукты, детские наборы, средства гигиены, бытовую химию, одежду и обувь. Власти заявили, что гуманитарную помощь могут получить жители Шебекинского городского округа, независимо от того, где они разместились.

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