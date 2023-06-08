Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Происшествия

В областном центре жители Шебекино начали получать гумпомощь

В областном центре жители Шебекино начали получать гумпомощь

ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку

Новости часа: ЗАЭС продолжит забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища

Новости часа: воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит на месяц

"Рейд 112": ДТП с участием мотоциклов произошло в Гончарном проезде

Массовые беспорядки начались перед финалом Лиги конференций УЕФА в Праге

Число эвакуированных из затопленных зон Херсонской области увеличилось до четырех тысяч

"Московский патруль": в Шереметьево таможенники нашли тайники с 16 тысячами сигарет

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемых в краже электросамоката

"Московский патруль": подмосковные правоохранители задержали наркокурьеров

В областном центре жители Шебекино, вывезенные из города после начала обстрелов, получают гуманитарную помощь в пунктах выдачи. В Белгороде работает четыре таких пункта.

Так, людям выдают продукты, детские наборы, средства гигиены, бытовую химию, одежду и обувь. Власти заявили, что гуманитарную помощь могут получить жители Шебекинского городского округа, независимо от того, где они разместились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика