ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 натовских снарядов по Донецку, заявили власти республики. Под обстрел попали Кировский и Киевский районы города.

Сообщается, что по частному сектору били снарядами калибром 155 миллиметров, которые применяют в западных артиллерийских системах.

Кроме того, из "Градов" украинская артиллерия вновь обстреляла город Шебекино Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, на территорию промзоны прилетело более 40 реактивных снарядов, после чего там начался пожар.

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