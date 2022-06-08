Пожар на механическом заводе Сергиева Посада ликвидирован

Пожар на механическом заводе Сергиева Посада ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС.

Огонь успел распространиться на 700 квадратных метров. По словам спасателей, тушить здание было непросто из-за особенностей его кровли. В частности, из-за наличия подкровельного пространства и горючего утеплителя. Поэтому огонь распространился так быстро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

