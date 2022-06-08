Прокуратура взяла на контроль расследование дела об обрушении строительных лесов в Москве

Расследование обстоятельств обрушения строительных лесов в Леонтьевском переулке Москвы взяла на контроль прокуратура.

Все произошло при покраске двухэтажного особняка XIX века. При обрушении чуть не погиб рабочий, он едва успел отбежать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

