Cервис по доставке еды устанавливает личность пострадавшего в ДТП в центре Москвы курьера

Cервис по доставке еды устанавливает личность курьера, пострадавшего при аварии с автомобилем руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Ранее он подтвердил, что именно его машина сбила человека на переходе на Сретенке.

Доставщик курьерской службы, пересекая пешеходный переход, не видел автомобиля. Миронов же заявил, что самого столкновения не видел, так как занимался документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

