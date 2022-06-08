Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

Сергей Миронов подтвердил, что его автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе в центре Москвы. Депутат заявил, что будет следить за состоянием пострадавшего. Резонансное ДТП произошло на Сретенке.

Московский скоростной диаметр станет одним из крупнейших мегапроектов транспортного комплекса за всю историю. Вторая очередь магистрали – это Юго-Восточная хорда. Один из самых сложных ее участков готов почти на половину.



Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинский войск. Поврежден Газопровод высокого давления. Об этом сообщают власти города. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка, снарядами в 155 миллиметров, которые используют страны НАТО.

В Москве выделили дополнительные деньги на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ. Постановление подписал Сергей Собянин. Средства пойдут также на оплату взносов за капитальный ремонт. Из бюджета на это выделили 409 миллионов рублей. Новая мера коснется детей с ограниченными возможностями, инвалидов первой и второй групп, которые живут с родственниками-собственниками квартир. Кроме того, профинансируют льготы на оплату тепла сверх нормативов для инвалидов, пострадавших от радиации и семей с детьми-инвалидами, которые живут в Троицком и Новомосковском округах

В центре Москвы появилась реклама об открытии бывших ресторанов McDonald's. Такие кадры публикуют с соцсетях. Бренд там не называется, но по контексту можно понять, что речь идет о том самом популярном фастфуде.

Землетрясение, произошедшее на Байкале, ощутили три региона России и Монголия. Магнитуда, по данным МЧС, составила 8,4. По данным специалистов, в городах ощущалось примерно до 5 баллов. На кадрах из иркутской квартиры трясется люстра. Видео выложили в сеть местные жители. Помимо Иркутской области, толчки ощущались на территории республики Бурятия и Забайкальского края. Спасатели говорят, что жертв и разрушений нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

