Депутат Сергей Миронов сообщил, что будет следить за состоянием пострадавшего в ДТП с участием его машины.

Ранее сообщалось, что автомобиль с правительственными номерами сбил человека на пешеходном переходе на Сретенке. Позже пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила ДТП с участием машины ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.