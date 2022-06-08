В Сергиевом Посаде загорелся цех механического завода

На механическом заводе Сергиева Посада произошел пожар. По последним данным, площадь возгорания возросла до 700 квадратных метров. Об этом сообщило ГУ МЧС.

Очевидцы из окон домов снимают клубы черного дыма. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.