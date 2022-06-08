Площадь пожара на заводе в Сергиевом Посаде достигла 700 кв м

Площадь пожара в цеху на механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилась до 700 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 82 человека и 24 единицы техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.