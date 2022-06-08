Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Куйбышевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинский войск. Поврежден газопровод высокого давления. Об этом сообщают власти города.

Также ранее сообщалось о том, что ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами в 155 миллиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.