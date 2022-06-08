В Москве продолжат реставрацию дома, где обрушились строительные леса

Специалисты Мосгорнаследия выехали на место, где рухнули строительные леса. Зафиксировано обрушение части бокового фронтона, к которому крепились леса.

По данным ведомства, здание по адресу Леонтьевский переулок, дом 5 строение 1, является объектом культурного наследия. В настоящий момент там идет реставрация в соответствии с разрешением департамента культурного наследия Москвы. Дом известен как типография Мамонтова. Год постройки – 1872 год.

Строительные леса там рухнули днем 8 июня. Один человек получил травмы. Ему окажут необходимую помощь. После того, как у дома устранят последствия обрушения, реставрация продолжится.

В Мосгорнаследие отметили, что обяжут собственника восстановить все в кратчайшие сроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.