На Сретенке машина сбила человека на пешеходном переходе

Появились новые подробности аварии на Сретенке, которая произошла 8 июня. Автомобиль с правительственными номерами сбил курьера на пешеходном переходе. Его отправили в больницу с повреждением ноги.

На место приехали сотрудники ДПС, они устанавливают все обстоятельства аварии. В управделами президента России подтвердили факт ДТП с участием их автомобиля в центре Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.