Подрядчиков могут привлечь к ответственности после ЧП в Леонтьевском переулке

Прокуратура Центрального округа взяла под контроль расследование ЧП в Леонтьевском переулке. Здание, у которого обрушились леса, является объектом культурного наследия.

Подрядчиков, которые проводят реставрацию особняка в этом переулке, могут привлечь к административной ответственности по результатам проверки, сообщили в Мосгорнаследии. Подробности с места событий – в сюжете телеканала Москва 24.