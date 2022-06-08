В Москве разыскивают мошенников, укравших 40 млн рублей из обменника

В Москве ищут мошенников из обменного пункта в Северном Тушине, которые украли почти 40 миллионов рублей. На кадрах видно, как из окна кто-то отдает подельнику мешок, предположительно, с деньгами. Затем из этого же окна выпрыгивает мужчина и оба убегают.

Как пишут СМИ, жертвой стал мужчина, который решил поменять рубли на доллары с помощью посредника. Видно, как они вдвоем заходят в обменник. По всей видимости, клиенты отдали деньги в кассу, но долларов так и не дождались. Вместо того, чтобы пересчитать деньги и обменять, сидевший за кассой человек скрылся через черный ход.

По данным СМИ, эта схема применяется аферистами не в первые. Помещение снимается и оборудуется исключительно для одной крупной обменной операции. Злоумышленников ищет полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.