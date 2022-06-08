Появились первые кадры после землетрясения на Байкале

В Иркутской области 8 июня в 15:25 по московскому времени произошло землетрясение. В Сети появились первые кадры, сделанные после землетрясения на Байкале. Его магнитуда, по данным МЧС, в эпицентре составила 8,4 балла. Видео выложили жители Иркутска.

Как сообщили в МЧС, в городах землетрясение ощущалось примерно до 5 баллов. Спасатели говорят, что в Приангарье жертв и разрушений нет, все работает штатно.