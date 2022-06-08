В Москве задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

Полиция задержала девушку-водителя, которая насмерть сбила пешехода после аварии на Крылатской улице. Об этом сообщили в МВД.

Накануне на развилке Крылатской улице с проспектом Маршала Жукова водитель Audi вышел из машины после небольшого столкновения, он осматривал автомобиль. Девушка за рулем BMW, которая ехала следом, сбила его, а затем врезалась в автофургон, по инерции он покатился на Audi.

Движение в районе ДТП было долго затруднено. Восстановили его лишь ближе к полуночи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.