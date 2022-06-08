Мэр Донецка заявил об обстреле центра города ВСУ

ВСУ обстреляли центр Донецка, где находятся гостиницы. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что есть пострадавшие.

Строительство участка Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – второй очереди Московского скоростного диаметра – должно завершиться в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Спасательные станции в Москве сократили время реагирования на водные ЧП до 6 минут.

