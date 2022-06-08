Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде на людей в Берлине. Мужчина на автомобиле дважды выехал на тротуар и сбил 9 человек.

По последним данным, за рулем был житель ФРГ армянского происхождения. Сейчас его допрашивают и проверяют, было ли это сделано специально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.