При обстреле Донецка пострадали две женщины и ребенок

Две женщины и ребенок пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Донецка сообщили, что удар был нанесен по центру города в районе площади Ленина. Также сообщается, что ВСУ выпустили по центральному району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Уточняется, что артиллерия с таким калибром применяется странами НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

