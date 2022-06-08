Сотрудники Росгвардии задержали угонщика велосипеда в Москве

Росгвардейцы меньше чем за минуту задержали похитителя велосипеда в Москве. Патруль получил ориентировку после угона с велопарковки на улице Михайлова.

Практически тут же им на маршруте встретился мужчина на похожем транспорте – совпали и марка, и цвет. Как только велосипедист заметил экипаж, сразу же попытался скрыться.

В итоге его задержали. 35-летнего мужчину уже судили за подобные преступления. На момент ареста он был пьян и объяснить свой поступок не смог.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.