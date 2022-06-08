Строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы

В Леонтьевском переулке у особняка XIX века, который находится на реконструкции, 8 июня обрушились строительные леса. Пострадал один человек.

Выяснение обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры ЦАО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.