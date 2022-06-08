Центральная часть Донецка попала под обстрел ВСУ – мэр города

Район Дома правительства и площади Ленина в центре Донецка попали под обстрел ВСУ. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Обстрелы центральной части города до сих пор продолжаются.

Пешеходов в Берлине сбил 29-летний гражданин ФРГ армянского происхождения. Об этом сообщила полиция.