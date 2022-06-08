Автомобиль сбил 9 человек в центре Берлина

Около сотни полицейских работают на месте трагической аварии в Берлине. На оживленной улице автомобиль выехал на тротуар, затем соскочил обратно на проезжую часть и снова повернул на пешеходную, после чего врезался в витрину магазина. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Машина совершила наезд на группу прохожих на улице Ранкенштрассе в центре Берлина. В 2016 году именно на этой улице грузовик врезался в гостей рождественской ярмарки.