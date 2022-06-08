Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в центре Москвы

Прокуратура занялась делом об обрушении строительных лесов в Леонтьевском переулке в Москве. Один человек пострадал.

Совет Федерации рекомендовал кабмину рассмотреть вопрос о праве семей тратить маткапитал на медицинские услуги.

Компания Microsoft значительно сокращает деятельность в РФ, но продолжит выполнять обязательства перед клиентами, сообщают некоторые СМИ.