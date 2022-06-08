Леса обрушились в Леонтьевском переулке

В Леонтьевском переулке проводится реконструкция у особняка XIX века. Там обрушились строительные леса, пострадал один человек. Спасатели передали его медикам, мужчину увезли в больницу.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре Центрального округа.

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