Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы

В столице в Леонтьевском переулке рухнули строительные леса. Видео опубликовало Агентство "Москва".

Произошло все во время проведения работ по реконструкции особняка 19 века. По предварительным данным, пострадал один человек. О его состоянии пока данных нет. Известно, что скорая забрала его в больницу. Делом занимается прокуратура Центрального округа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.