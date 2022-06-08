Один человек погиб, восемь пострадали при наезде авто на людей в Берлине

Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине.

Авария случилась на оживленной улице. Именно там в 2016 году грузовик влетел в посетителей рождественской ярмарки.

Сообщается, что предполагаемый виновник аварии задержан. Умышленный наезд, по официальным данным, пока не исключают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.