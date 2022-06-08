Автомобиль совершил наезд на группу людей в центре Берлина

Не менее 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на улице Ранкенштрассе в Берлине. Часть из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости.

Водителя, совершившего наезд, задержали полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.