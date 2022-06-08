В Москве задержали водителя, насмерть сбившего пешехода

Сотрудники полиции задержали водителя, насмерть сбившего мужчину, стоявшего после ДТП на Крылатской улице на западе Москвы. Об этом сообщили в МВД.

Указатели маршрута в обновленных электробусах столицы увеличат и сделают ярче, сообщили в Дептрансе.

В вечерний час пик в Москве обещают заторы 8 баллов. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили столичных автомобилистов пересесть на общественный транспорт.