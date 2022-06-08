Более 10 тысяч жителей остались без электричества в Свердловской области

Летающие деревья и оборванные провода оставили без света больше 10 тысяч жителей Свердловской области. Штормовое предупреждение действует там и 8 июня. Уральские города накроют ливни, грозы и ветер до 20 метров в секунду. Ремонтники работают в усиленном режиме.

В Башкирии из-за проливных дождей затопило две деревни. На кадрах видно, как бурные потоки мутной воды разливаются по улицам Алексеевки и Саитово. Дождями смыло сады и огороды. Всего за неделю в республике выпало до двух месячных норм осадков. Всему виной южный циклон, пришедший с Каспийского моря.

Под Петербургом тушили отель и ресторан "Охта SPA Resort". По данным МЧС, пожар охватил 900 квадратных метров. Из горящего здания успели эвакуировать сотрудников и постояльцев. Пожар уже потушен, обошлось без пострадавших. Причины возгорания уточняются.

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